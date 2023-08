Marzamemi, eroe a 21 anni: salva 10 persone sul materassino matrimoniale che si era ribaltato

Erano almeno in dieci su un materassino matrimoniale gonfiabile che si è improvvisamente ribaltato. Un gruppo di persone, compresi due bambini di tre e cinque anni, ha rischiato di annegare a Morghella, una spiaggia che si trova tra Portopalo di Capo Passero e Marzamemi, in provincia di Siracusa.

Sono tutti caduti dal materassino quando si erano già allontanati molto dalla riva: erano al largo quando un giovane li ha notati in difficoltà. E' stato Salvatore Lo Monaco, ventunenne di San Cataldo che era a bordo di una barca, a evitare la tregedia. Si è tuffato senza pensarci un attimo e ha raggunto il gruppo che, disperato, chiedeva aiuto. Ha così fornito tutta l'attrezzatura per mettere al sicuro prima i bambini e poi gli adulti. In spiaggia erano presenti le forze dell'ordine e i sanitari del 118: il gruppo è stato trasportato in ospedale, ad Avola, per accertamenti, ma nessuno è in condizioni preoccupanti. Anche i bambini stanno bene, grazie al giovane Salvatore, di nome e di fatto.