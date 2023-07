L'incidente all'elicottero della Forestale: aperta inchiesta, in Sicilia arriveranno ispettori

Aperta un’inchiesta sull’incidente dell’elicottero della Forestale nelle campagne siracusane.

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) informa che, a seguito dell’incidente occorso ieri nei pressi della riserva di Pantalica all’elicottero Airbus AS350 marche di identificazione I-Mltz, impiegato in attività antincendio, ha disposto l’apertura di un’inchiesta di sicurezza. Ferito il pilota, unico occupante. Disposto, altresì, l’invio di un investigatore Ansv in Sicilia, per la raccolta delle evidenze utili all’indagine.

Del pilota dell’elicottero del servizio antincendio, in forza al corpo forestale della Regione Siciliana, per alcune ore non si sono avute notizie. Poi il presidente della Regione Renato Schifani ha annunciato che era vivo. Era stato localizzato in prossimità della riserva di Pantalica.

Nella foto d'archivio un elicottero della Forestale