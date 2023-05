Il ferimento alla festa del patrono: fermato diciannovenne a Lentini

Un 19enne è stato fermato dalla polizia a Lentini, in provincia di Siracusa, perché ritenuto l’autore del ferimento a colpi di arma da fuoco di un trentenne avvenuto al culmine di una lite per futili motivi la notte del 12 maggio scorso in paese durante i festeggiamenti per il Patrono, Sant'Alfio. L’aggressore si era poi dato alla fuga. Gli agenti hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di tentato omicidio emesso dalla Procura di Siracusa. Il 19enne, che deve rispondere di tentato omicidio, detenzione e porto illegale di armi, è stato condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata