Lentini, sparatoria al termine della festa del patrono: trentaduenne ferito alla gamba

La festa di Sant’Alfio finisce con sparatoria a Lentini. Un uomo di trentadue anni di Lentini, è stato ferito alla gamba da un colpo di pistola sparato dopo il rientro del Fercolo di Sant’Alfio al termine di una lite avvenuta per futili motivi.

Il ferimento dell’uomo è avvenuto poco dopo le 3,45 di questa notte in via Regina Margherita, nei pressi di piazza Oberdan durante lo spettacolo dei fuochi piromusicali in piazza Duomo. I fedeli non si sono accorti degli spari. Dopo essere stato ferito, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini, dove è stato ricoverato. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato, della sezione scientifica, coordinati dal dirigente Alessandro Sciacca, che hanno raccolto tutti gli elementi per ricostruire esattamente la dinamica della sparatoria. Le indagini della polizia si stanno concentrando sul giovane ferito. Da indiscrezioni pare che la sparatoria sia avvenuta al culmine di un litigio per questioni private. Gli investigatori non escludono che l’episodio sia legato ad altre vicende.

