Siracusa, turista tedesco cade dalla bici e muore: la moglie assiste all'incidente

Tragedia a Siracusa per una coppia di turisti tedeschi che si trovava in vacanza in Sicilia. L'uomo è morto dopo un incidente con la bicicletta, mentre stava percorrendo via Elorina, nella zona sud di Siracusa. Ieri, intorno alle 22,30, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo e avrebbe sbattuto con violenza la testa contro un muro.

La moglie, che si trovava dietro all'uomo ma in auto, ha assistito impotente alla scena: sarebbe subito scesa dall'auto nel tentativo di soccorrere l'uomo, avvertendo anche le forze dell'ordine. Anche altri passanti si sarebbero fermati per aiutare i due.

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 ma quando il personale medico è arrivato l'uomo era già morto. Anche la donna è stata assistita perchè in stato in choc. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della polizia municipale e delle volanti, hanno dato assistenza alla donna e gestito il traffico.

Da una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente avvenuto senza il coinvolgimento di altri mezzi: l’uomo, per cause da accertare, avrebbe perso l’equilibro e sarebbe caduto. Ci sarà anche da stabilire se il turista abbia perso l'equilibrio a causa dell'asfalto, o se l'incidente sia da addebitare ad una disattenzione o ad un malore mentre si trovava in sella.

