Portopalo di Capo Passero, appiccato il fuoco sull'altarino della chiesa

Un incendio è divampato all'interno della chiesa di San Gaetano a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa. Ad andare a fuoco, ieri sera, l'altarino. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, qualcuno si sarebbe introdotto nella chiesa e avrebbe innescato il rogo in un altarino. Ad accorgersi del principio di rogo è stato il parroco della chiesa, don Andrea Pitrolo, che è subito intervenuto per spegnerlo.

Il prelato ha così evitato che l’incendio potesse propagarsi. È stata presentata una denuncia ai carabinieri, i quali si sono messi subito al lavoro per rintracciare l'autore o gli autori del gesto. Fondamentali potrebbero rilevarsi le telecamere di videosorveglianza della parrocchia.

La comunità parrocchiale è sconvolta dall'accaduto, mai era successo un evento del genere: da comprende se possa trattarsi di un semplice atto vandalico o di un avvertimento.

