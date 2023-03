Pachino, si schianta con lo scooter e muore: la vittima aveva 17 anni

Ancora una tragedia sulle strade in provincia di Siracusa: la sesta vittima dall'inizio dell'anno. Un 17enne, Samuel Cilia, è morto a Pachino, in via Conca d'oro.

L'incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte. Sul posto è giunta un'ambulanza, i carabinieri e gli agenti di polizia municipale di Pachino, che stanno indagando sulle cause dell'incidente: non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso il controllo dello scooter su cui viaggiava e si sarebbe schiantato contro uno palo della segnaletica verticale.

I funerali di Venero Samuel Cilia saranno celebrati giorno 7 marzo martedì ore 16:30, presso Chiesa San Corrado.

Soltanto pochi giorni fa in provincia di Siracusa si era verificato un incidente che ha turbato tutta la comunità: due fidanzati, Diego Lauria e Larissa Venezia erano morti a distanza di giorni dopo lo scontro con la moto guidata dall'uomo avvenuto sulla Noto-Rosolini. Lauria era deceduto immediatamente, la donna, invece, dopo 9 giorni. Entrambi erano stati sbalzati dalla moto dopo lo scontro del due ruote contro un'auto, una Fiat alla cui guida c’era una donna di 72 anni.

