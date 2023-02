Incidente sulla Noto-Rosolini: muore motociclista trentenne di Acate, grave una ragazza

Gravissimo incidente sulla strada che collega Rosolini e Noto, con uno terrificante scontro frontale tra un'auto e una moto, con l'uomo alla guida del mezzo a due ruote morto e con la ragazza che era con lui ricoverata in gravissime condizioni. A perdere la vita Diego Lauria, 30 anni, un infermiere originario di Acate, che lavorava all'ospedale di Vittoria.

Dalle prime ricostruzioni sembra che lo scontro sia avvenuto frontalmente tra l’auto che si stava dirigendo verso Rosolini e la moto che viaggiava in direzione opposta. In questo momento i carabinieri della stazione di Rosolini sono sul posto per tutti gli accertamenti del caso e la polizia municipale per i rilievi. Di certo c'è che l'impatto è stato violentissimo: i due ragazzi sono stati sbalzati a parecchi metri di distanza dalla moto.

Sul luogo dell’incidente mortale sono intervenute tre ambulanze arrivate da Avola, Noto e Rosolini. Gli infermieri hanno dato i primi soccorsi alla ragazza, anche lei 30enne, di Piazza Armerina, che è stata trasportata in elisoccorso all’Ospedale Cannizzaro di Catania.

