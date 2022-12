Siracusa, il questore rafforza i servizi di sicurezza a Natale e Capodanno

Il questore della provincia di Siracusa, per le festività natalizie e di fine anno, ha disposto un piano di controlli e vigilanze interforze in ambito provinciale nelle strade delle città affollate da turisti e residenti. In questi giorni, si terranno in Questura riunioni per il coordinamento delle forze in campo. Il piano spazia dai controlli amministrativi nei vari locali di ristorazione, per assicurare la necessaria qualità e salubrità dei cibi e dei luoghi, al controllo preventivo, per scongiurare l’eventuale accensione di giochi pirotecnici illegali e pericolosi, al pattugliamento delle principali arterie stradali a cura della polizia stradale, affinché le occasioni di festa non si trasformino in tragedie per l’abuso di alcool o droghe.

Particolare attenzione ai centri storici di Siracusa e delle maggiori città a vocazione turistica della provincia. Disposto un rafforzamento delle misure di controllo del territorio.

I servizi di polizia investigativa, anche a carattere preventivo, saranno ulteriormente rafforzati da unità della squadra mobile in abiti civili in servizio anti-rapina e anti-borseggio, come anche i controlli alle persone sottoposte a limitazioni della libertà.

Gli obiettivi sensibili come chiese e basiliche, in particolar modo durante le messe natalizie, saranno ulteriormente vigilate, anche da personale della Digos che assicurerà i servizi di specifica competenza.

Una vasta macchina organizzativa, che si avvarrà dell’«impiego di oltre 150 donne e uomini della polizia di Stato, che si muoverà in questi giorni per assicurare un Natale ed un fine anno sereno all’insegna della gioia e del sano divertimento - afferma il questore Benedetto Sanna - nella certezza dell’ormai famoso claim della polizia di Stato “esserci sempre”».

© Riproduzione riservata