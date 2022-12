Siracusa, stava per fare esplodere una cassetta di fuochi d'artificio: denunciato ventunenne

A Siracusa gli agenti della polizia amministrativa hanno colto in flagranza un giovane siracusano di 21 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, intento a far esplodere una cassetta di giochi pirotecnici sul terrazzo del parcheggio Talete, ad Ortigia. Il ventunenne è stato denunciato.

La Questura ricorda che il materiale pirotecnico è generalmente classificato come esplosivo e, pertanto, l’uso é regolato dalla legge e assoggettato a severe norme di sicurezza. Per effettuare l'accensione dei fuochi d'artificio occorre ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 57 Tulps rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza. Senza licenza non possono essere accesi fuochi d’artificio in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa e non possono essere innalzati aereostati con fiamme (cosiddette lanterne luminarie). La polizia spiega che, sebbene determinati prodotti pirotecnici siano destinati alla libera vendita, il loro utilizzo è regolamentato dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal codice penale.

