Nel Siracusano ancora abitazioni senza elettricità, chiusa la Provinciale 89

Resta ancora chiusa la strada provinciale 89 per la presenza di alberi sulla sede stradale all’altezza del ponte sul fiume Cifalino nel territorio di Siracusa. Le cattive condizioni meteo, con forti raffiche di vento e pioggia, che hanno colpito ieri la provincia siracusana hanno lasciato alcuni danni sul territorio.

La Prefettura di Siracusa, che ha coordinato la macchina della protezione civile, ha informato che sono in corso le verifiche tecniche per accertare danni agli edifici scolastici e alle infrastrutture viarie e ferroviarie. Disagi per l’interruzione di energia elettrica in diversi comuni tra cui Siracusa, Ferla, Sortino, Solarino e Noto nonostante l’Enel abbia riattivato circa 10mila utenze. Per i guasti è attivo il numero 803500. Il Centro Coordinamento Soccorsi, operativo da sabato scorso, segue l’evolversi delle condizioni meteo. Allagamenti e alberi in strada stanno impegnando ancora le squadre dei vigili del fuoco.

