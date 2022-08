Augusta sotto choc: lutto cittadino per l'addio a Giuseppe Armenio e Gabriel Fazio

Augusta è sotto choc per la morte di Giuseppe Armenio, 19 anni, e Gabriel Fazio, 22 anni, vittime di un incidente nella notte tra venerdì e sabato sull'autostrada Siracusa Catania.

E domani, 8 agosto, giorno dei funerali, sarà lutto cittadino, come ha stabilito il sindaco Giuseppe Di Mare, "interpretando il dolore dell’intera Comunità augustana". Il primo cittadino ha anche disposto l’esposizione della bandiera a mezz’asta negli uffici pubblici. In segno di partecipazione al dolore della famiglia, il Comune di Augusta ha anche cancellato tutti gli appuntamenti nel cartellone dell’estate augustana.

I funerali saranno celebrati in maniera separata: alle 16 nella Chiesa Madre quelli di Giuseppe Armenio e alle 16,30 nella Chiesa di Santa Lucia quelli di Gabriel Fazio.

L'incidente

I due giovani viaggiavano a bordo di un'auto, una Bmw, guidata dal trentenne F.G. che si trova ricoverato all'ospedale di Lentini in prognosi riservata. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che ha eseguito i rilievi dai quali è emerso che nessun altra vettura sarebbe rimasta coinvolta nell'incidente.

La Bmw, viaggiava in direzione Catania, quando improvvisamente il giovane alla guida ne ha perso il controllo. L'auto si è ribaltata ed ha terminato la sua corsa oltre il guard-rail. Inutili i tentativi dei soccorritori. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale.

