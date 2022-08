L'auto si ribalta sulla Siracusa-Catania, morti due giovani di Augusta

Drammatico incidente sull’autostrada Siracusa-Catania: intorno alle 2,10, nel tratto vicino allo svincolo per Augusta un’auto si è ribaltata. Il bilancio è di due morti, Giuseppe Armenio, 19 anni, e Gabriel Fazio, 22, entrambi originari di Augusta, e di un ferito, un trentenne.

I tre viaggiavano a bordo della stessa vettura, una Bmw, che è finita oltre il guard rail. Sembra che la autovettura fosse diretta a Catania e, per cause ancora da accertare, il trentenne alla guida abbia perso il controllo del mezzo che si sarebbe ribaltato più volte. Gli agenti della polizia stradale di Siracusa stanno vagliando alcune ipotesi, come la velocità della vettura e le condizioni psicofisiche del conducente, che come da prassi in questi casi sarà iscritto, come atto dovuto, nel registro degli indagati per omicidio stradale.

La Procura di Siracusa, infatti, ha aperto un’inchiesta ed il mezzo è stato posto sotto sequestro dagli agenti della polizia stradale. Non verrà disposta invece l’autopsia per i due ragazzi: l’ispezione cadaverica è stata sufficiente; del resto si è trattato di un incidente autonomo e le cause della loro morte sono molto chiare.

Distrutti i parenti e gli amici di Giuseppe e Gabriel, che non riescono a darsi pace per la loro scomparsa, avvenuta in drammatiche circostanze. Secondo la tesi di alcuni testimoni, i due ragazzi sarebbero stati sbalzati fuori dall’automobile, che si sarebbe poi ribaltata più volte dopo aver superato il guard-rail.

