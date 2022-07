Omicidio a Lentini, 38enne accoltellato a morte: si costituisce un giovane di 23 anni

Omicidio a Lentini. La vittima è Roberto Raso, 38 anni, accoltellato in strada al culmine di una lite. Si è costituito ai carabinieri Antonio Montalto, 23 anni di Lentini. Il giovane, difeso dall’avvocato Julio Celesti, è sospettato di avere ucciso ieri sera intorno alla mezzanotte Raso. Ancora non è chiara la dinamica dell’omicidio. Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Siracusa, stanno cercando di ricostruire quanto accaduto in via Silvio Pellico: forse una lite e poi Montalto avrebbe estratto, secondo una prima ricostruzione, un coltello e sferrato un fendente.

Raso, gravemente ferito ma, pare, vivo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini, dove i medici hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte, ma senza riuscirvi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lentini e della compagnia di Augusta. I militari hanno subito cercato i testimoni .

© Riproduzione riservata