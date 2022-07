Portavano in giro i turisti su calessini senza autorizzazioni: 4 sequestri a Ortigia

Facevano salire a bordo dei propri calessini motorizzati i turisti per un far visitare a Ortigia ma i mezzi non avevano le necessarie autorizzazioni. A scoprirlo i carabinieri di Siracusa durante un controllo nel cuore della movida di Siracusa. I militari hanno fermato i proprietari e chiesto i documenti ma tutti e 4 non avevano i certificati idonei e così è scattato il sequestro per tutti i mezzi e sono state elevate multe per un totale di 13 mila euro.

la settimana scora un calessino era stato il protagonista di un video, che ha fatto il giro sui social: era stracolmo di passeggeri mentre percorreva un tratto della Marina, in Ortigia. Le immagini hanno scatenato reazioni non solo per la pericolosità del gesto ma anche per le recenti polemiche attorno alla gestione del servizio.

Ieri, inoltre, è stata una giornata di intensi controlli in tutto il centro storico. In serata, i militari, che erano insieme alla polizia municipale e al personale dell’Arpa, hanno sanzionato i titolari di due locali per musica ad alto volume. Altri due titolari, invece, sono stati multati per occupazione abusiva del suolo pubblico e prodotti scaduti.

