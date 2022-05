Cambia la mobilità a Siracusa, da giugno scatta la nuova Ztl e bus gratuiti per Ortigia

L’amministrazione comunale di Siracusa, con l’arrivo della stagione estiva, ha deciso di modificare la mobilità ad Ortigia. Come avvenuto lo scorso anno il progetto vede la partecipazione di Ast che mette a disposizione sei bus, tre per la linea rossa e tre per quella blu.

Quest'ultima partirà dal parcheggio di via Elorina e con 3 navette, dalle 17 alle 2, garantirà i collegamenti con Ortigia. la linea rossa, invece, partirà dal parcheggio di via Von Platen per arrivare sempre al centro storico. Entrambe le linee avranno una cadenza di 10-15 minuti circa.

Nei prossimi giorni verranno apposte nelle varie fermate le tabelle con gli orari in maniera da essere pronti l'1 giugno. Inoltre, verso la metà del prossimo mese, partirà il secondo step della Ztl, quello che prevederà la chiusura dell’isolotto dal ponte Umbertino. Questo provvedimento ne prevede un altro: il potenziamento del servizio di videosorveglianza. Nei prossimi giorni, infatti, verranno installate più telecamere in via Malta e in corso Umberto per impedire che le auto vengano parcheggiate nella corsia preferenziale riservata ai bus e ai mezzi di soccorso.

