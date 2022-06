Siracusa, l'hashish aveva il marchio di qualità: arrestato 41enne

Gli agenti della squadra mobile e delle volanti di Siracusa hanno arrestato due siracusani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un 41enne è stato sorpreso all’interno di un box condominiale, al piano terra, di pertinenza della sua abitazione, in possesso di 8 panetti di hashish per un peso di quasi 800 grammi. I panetti erano confezionati, per una sorta di marchio di qualità, con l’effigie di una nota azienda alimentare. Nel corso di una perquisizione effettuata a casa del 41enne, e in un ufficio di un supermercato dove lavora, gli agenti hanno trovato 500 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

Un 26enne, invece, è stato invece sorpreso in via Santi Amato con 132 dosi di crack ed è stato trasferito in carcere.

© Riproduzione riservata