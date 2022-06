I carabinieri di Siracusa hanno arrestato un ghanese, di 47 anni, trovato in possesso di circa 400 grammi di eroina nascosta in tasche interne dei pantaloni. Il 47enne, proveniente da Palermo a bordo di un autobus, è stato fermato al capolinea a Siracusa, e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione della Procura, l’uomo è stato condotto presso il carcere Cavadonna.

