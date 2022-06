Lavori sulla Siracusa-Gela, code fino a 10 chilometri in autostrada

Continuano i disagi per gli automobilisti nella zona del Siracusano. Il caos legato ai lavori presenti poco prima dello svincolo per Cassibile sull'autostrada Siracusa-Gela e del conseguente doppio senso alternato su un’unica corsia, che hanno trasformato quella che doveva essere per molti una domenica di mare in un inferno, anche per via delle temperature sopra i 30 gradi.

Infatti, chi era diretto verso le località balneari più famose come la riserva di Vendicari, Marina di Avola e Marzamemi, ha affrontato chilometri di code che sono diventati quasi 10 la sera in direzione nord. Tutti fermi a formare un lunghissimo serpentone, senza la possibilità di informazioni preventive per poter aggirare la situazione e tentare percorsi alternativi.

Dal Cas, Consorzio autostrade siciliane, fanno sapere che i lavori sono a buon punto e la riapertura dovrebbe essere prevista per il 15 luglio.

Diversa, invece, la situazione per il doppio senso dopo lo svincolo per Cassibile - di circa 6 chilometri - per il quale il Cas prevede il fine lavori per il 23 luglio, a causa di alcuni rallentamenti delle ditte per via della mancanza e conseguente difficoltà alcuni materiali.

La situazione rischia di penalizzare e non poco le località a forte vocazione turistica e sul tema è intervenuta Carmela Petralito, sindaco di Pachino, per la quale i lavori stanno durando troppo e rischiano di danneggiare il paese: il piccolo Comune, infatti, si ritrova tagliato fuori dall’autostrada non disponendo di uno svincolo autonomo.

Inoltre, molti turisti potrebbero rinunciare a passare le loro vacanze nella zona per evitare di ritrovarsi in infernali ingorghi.

L’arrivo della stagione estiva prospetta un’ottima ripartenza economica per le attività locali che sperano che i lavori possano velocizzarsi e salvare il mese di agosto.

