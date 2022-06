Sortino, esplosione e incendio in casa: muore forestale di 56 anni, la sorella estratta viva dalle macerie

Un uomo ha perso la vita la notte scorsa in seguito all’esplosione, e al successivo incendio, in un’abitazione di due piani a Sortino, in provincia di Siracusa. Lo rendono noto i vigili del fuoco.

La vittima è Vincenzo Failla, 56 anni, operaio forestale. È deceduto nell’esplosione avvenuta nella sua abitazione di via Carlentini, a Sortino. Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione è avvenuta a causa di una fuga di gas. La sorella che abitava insieme a lui è stata estratta ancora viva dalle macerie ed è stata trasferita in ospedale. I vigili del fuoco hanno anche recuperato il corpo privo di vita il corpo di Vincenzo Failla. Adesso sono al lavoro per mettere in sicurezza l’area.

