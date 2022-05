Agguato a Siracusa, 37enne colpito alla gamba da colpi di arma da fuoco

Agguato in pieno giorno a Siracusa. Un uomo di 37 anni è stato colpito alle gambe da alcuni colpi di arma da fuoco mentre si trovava per strada. L'episodio è avvenuto intorno alle 9 di oggi in viale Santa Panagia, nella zona nord della città. La vittima è già nota alle forze di polizia.

Secondo una prima ricostruzione, il 37 enne si trovava in sella ad uno scooter quando è stato colpito. Non è ancora chiaro se si tratti di un regolamento di conti o di una lite. Panico tra la gente presente. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 e i carabinieri. Il 37enne è stato trasportato all’ospedale Umberto I, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda e stanno ascoltando alcuni testimoni.

© Riproduzione riservata