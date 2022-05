Siracusa, portava i turisti sul calessino senza licenza: scoperto e denunciato

I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa continuano i controlli contro il trasporto abusivo di turisti su ape calessino. Nel corso del servizio i Carabinieri hanno notato diversi apecar parcheggiati in fila all’attracco delle navi da crociera in attesa dello sbarco dei turisti. La pattuglia, procedendo al controllo dei veicoli, ha constatato che uno dei calessini era sprovvisto di autorizzazione e documentazione relativa al trasporto di persone. I militari hanno denunciato l’autista per esercizio abusivo di attività oltre che a sanzionarlo amministrativamente per la mancanza dei documenti previsti.

