Tentato omicidio a Lentini, fermati due fratelli: l'agguato a colpi di pistola

La polizia ha eseguito due fermi di indiziato di delitto per tentato omicidio nei confronti di due fratelli. L’agguato è avvenuto ieri (15 maggio) in via Rossini, nel quartiere popolare di San Paolo, a Lentini. I due fratelli avrebbero esploso almeno quattro colpi di pistola calibro 7,65 nei confronti della vittima che sarebbe stato sfiorato da due proiettili, alla mano e alla schiena. Medicato all’ospedale di Lentini l’uomo non è in gravi condizioni.

Gli agenti del commissariato insieme ai colleghi della squadra mobile sono riusciti a risalire ai due fratelli che avrebbero compiuto il gesto per dissidi personali. Sempre ieri, a Lentini, è avvenuto un altro episodo criminale, questa volta in un salone da barba via Conte Alaimo, al centro del Paese: la vittima, seduta in poltrona, è stata circondata improvvisamente da sette uomini armati di pistole e dopo le minacce è stata colpita con il calcio di una pistola alla testa. In questo caso gli investigatori ritengono che l’atto intimidatorio sia riconducibile alla gestione delle piazze di spaccio.

