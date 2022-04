Risse e polemiche a Marzamemi: picchiato un commerciante, movida sotto accusa

Ancora risse a Marzamemi, piccolo paradiso nel Siracusano sempre più spesso colpito da fatti di cronaca, dove i protagonisti sono giovani e meno giovani che proprio non riescono a tenere le mani a posto.

L'ultimo episodio ieri nel giorno della Liberazione. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, che hanno ascoltato dei testimoni oculari, diverse sono state le risse registrate, con giovanissimi ubriachi protagonisti di due episodi in modo particolare: uno in piazza Regina Margherita che ha visto coinvolti due gruppi di ragazzi, un’altra in via Marzamemi, in cui a farne le spese è stato anche un commerciante, titolare di una attività, che ha tentato di sedare una rissa scoppiata nel proprio locale tra due gruppi di giovani ma è stato picchiato.

A Marzamemi ci sono molte polemiche sulla mancata regolamentazione della musica che ha trasformato il borgo in una vera e propria discoteca a cielo aperto, nonchè sulla vendita troppo disinvolta di alcolici ai più giovani.

