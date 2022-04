Siracusa, sorpresi a rubare in un supermercato: in carcere due marocchini

Due giovani stranieri, di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e privi di documenti di riconoscimento, sono stati arrestati per furto in flagranza dai carabinieri del nucleo radiomobile di Siracusa dopo essere stati sorpresi dagli addetti alla sicurezza del supermercato Lidl di via Elorina. I due, dopo avere trafugato dagli scaffali dell’esercizio commerciale prodotti alimentari e capi di abbigliamento, per un corrispettivo di circa 200 euro, vistisi scoperti, si sono dati alla fuga a piedi, dirigendosi verso il centro della città.

La pattuglia del nucleo radiomobile, giunta in brevissimo tempo grazie alla segnalazione del personale di vigilanza del supermercato, è riuscita ad intercettare i due marocchini e, dopo un inseguimento a piedi, li ha bloccati nell’area archeologica di via Elorina.

I militari hanno recuperato e restituito al supermercato l’intera refurtiva, abbandonata dai due giovani durante la fuga. Gli accertamenti sul conto degli arrestati, condotti perché privi di documenti di riconoscimento, hanno consentito di rilevare che uno di loro era stato precedentemente fotosegnalato in tre distinte occasioni ed in ciascun di esse aveva fornito diverse generalità. L’autorità giudiziaria ha disposto a carico dei due la custodia cautelare nel carcere Cavadonna di Siracusa.

