Carlentini, due lentinesi sorpresi a rubare in un cantiere: arrestati

I carabinieri della stazione di Carlentini hanno arrestato due lentinesi, un 65enne e un 47enne, per furto aggravato in concorso. A seguito di una telefonata pervenuta in caserma da parte di un cittadino che segnalava un furto in corso in un cantiere nel centro cittadino, i carabinieri, in servizio di controllo del territorio, si sono recati in via Eschilo dove hanno sorpreso i due ladri mentre caricavano un’autovettura con alcuni ponteggi in alluminio zincato che avevano appena smontato. Immediatamente bloccati, sono stati arrestati e posti ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Quanto rubato è stato restituito al legittimo proprietario.

