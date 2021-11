Augusta, interrotto lo sbarco dalla Sea Watch: sono scesi due donne incinte e 149 minori soli

«Le autorità hanno interrotto lo sbarco delle persone da Sea Watch 4 e per centinaia continua l’attesa a bordo. Tra loro casi medici, famiglie, donne, uomini e bambini che hanno passato più di una settimana in mare. Al freddo e sotto la pioggia. È una vergogna». Lo afferma la ong tedesca Sea Watch, in riferimento al lungo iter di sbarco delle 461 persone dalla Sea Watch 4, giunta ieri ad Augusta.

Tutti sono risultati negativi al Covid. I primi a toccare terra sono state due donne incinte e i minori non accompagnati: 149 su 178 minori. I minori non accompagnati saranno trasferiti in un centro di accoglienza, gli altri andranno su una nave quarantena. Inizialmente lo sbarco era previsto già per il pomeriggio di ieri. I medici hanno compiuto numerosi controlli, non solo per verificare la positività al Covid degli stranieri.

© Riproduzione riservata