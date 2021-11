Sea Watch 4 con 461 migranti autorizzata a riparare davanti al porto di Augusta

In nottata, Sea Watch 4 ha dichiarato lo stato di necessità ed è stata autorizzata a riparare davanti al porto di Augusta.

Il maltempo ha colpito duramente la nave e le 461 persone a bordo a rischio ipotermia, quattro di loro hanno perso conoscenza e sono assistite dal team medico, riferisce la ong su Twitter.

L'imbarcazione si trovava in mare di fronte Augusta già da ieri dopo aver salvato i migranti a bordo in diverse operazioni. Alcuni di loro non toccano la terra ferma da più di una settimana. Sea watch international aveva lanciato l'allarme scrivendo su Twitter che le persone sono esposte alla pioggia e al vento sui ponti e hanno diritto a sbarcare in un porto sicuro.

