Ruba un'auto a Noto e fugge verso Avola, rintracciato e denunciato

Ha approfittato della distrazione momentanea del proprietario per rubargli l'auto e tentare la fuga. L'uomo però, un pregiudicato di Pachino, è stato fermato dai carabinieri a bordo dell'auto poco prima rubata a Noto.

Furto d'auto nel centro abitato di Noto. Il proprietario del mezzo aveva lasciato l'auto in sosta con le chiavi in bella vista e si era allontanato quel tanto che non gli ha permesso di bloccare il malvivente che ha approfittato della situazione per rubare l'auto e allontanarsi sulla SS115 in direzione di Avola.

La vittima si è immediatamente recata a piedi alla stazione dei carabinieri più vicina, denunciando quanto accaduto e fornendo la targa dell'auto. I carabinieri hanno individuato in pochi minuti l'auto rubata, si trovava in sosta presso il parcheggio di un supermercato lungo la SS.115.

Dopo un breve appostamento, i miliari hanno notato un uomo che, uscito dal supermercato, è salito a bordo del mezzo rubato ma è stato sottoposto a controllo e perquisito. In una tasca dei suoi pantaloni è stato trovato un coltello di genere vietato. L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario mentre l’uomo è stato denunciato per ricettazione e possesso di armi.

