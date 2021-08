Arresti domiciliari non rispettati, minacce e porto abusivo di armi: 3 denunciati a Siracusa

Non rispettano gli arresti domiciliari, tre persone denunciate a Siracusa. Nel corso dei quotidiani controlli, la denuncia è scattata per un siracusano di 22 anni e uno di 51 anni. I due sono risultati assenti al controllo della polizia.

Un terzo uomo di 31 anni - anche lui agli arresti domiciliari - è stato invece trovato in compagnia di persone estranee al nucleo familiare.

Da segnalare anche una lite in famiglia, avvenuta questa mattina in via Romagna. I poliziotti sul posto sono stati minacciati da un 40enne, che è stato dunque denunciato. L'uomo è stato anche trovato in possesso di un coltello a serramanico, quindi denunciato per porto abusivo di armi da taglio.

