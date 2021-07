Pachino, 51enne evade ripetutamente dai domiciliari: arrestato

Un 51enne di Pachino è stato arrestato dai carabinieri locali perché si trovava fuori dalla sua abitazione nonostante fosse sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Durante un controllo per le vie del comune, i militari dell'Arma hanno notato l'uomo in giro. Quando gli è stata richiesta la motivazione, il 51enne, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia, non ha fornito una giustificazione valida sul perché si trovasse lontano da casa sua.

Recentemente, l'uomo era stato denunciato dall'ex compagna per atti persecutori. La donna infatti si sentiva perseguitata dall’uomo che la chiamava al telefono più volte al giorno e spesso aveva tentato di avvicinarla nonostante il suo netto rifiuto.

Pertanto è stato arrestato in flagranza per il reato di evasione e, dopo le formalità di rito, riportato nella sua abitazione in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

