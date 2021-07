Evade i domiciliari e tenta di fuggire da Siracusa, pregiudicato finisce in carcere

Evade i domiciliari, pena a cui era stato condannato per maltrattamenti e stalking nei confronti della ex moglie, e adesso è scattato l'arresto in carcere per un pregiudicato di 55 anni.

L'uomo la settimana scorsa era stato trovato seduto su una panchina della stazione di Siracusa mentre attendeva un treno che lo avrebbe riportato in Campania, sua regione d'origine. A disporre l'aggravamento della misura cautelare è stata l'autorità giudiziaria dopo il tentativo di fuga.

Per il 55enne si sono quindi aperte le porte del carcere “Cavadonna” di Siracusa.

