Incidente in un cantiere ad Avola, crolla il ballatoio: muore un operaio, un altro è ferito

Un morto e un ferito in un incidente sul lavoro avvenuto stamane, intorno alle 8,30, in un cantiere edile di via Caldarella, ad Avola. La vittima è un operaio di 45 anni, Sebastiano Presti. Il collega ferito è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco di Siracusa, per cause da accertare si è verificato il crollo di un ballatoio di un’abitazione privata dove sono in corso dei

lavori e la vittima è finita sotto le macerie.

Sono stati gli stessi pompieri a estrarre il corpo dell’operaio che ormai era privo di vita. La polizia sta tentando di capire cosa sia accaduto nel cantiere che è stato posto sotto sequestro dalla Procura di Siracusa e ha già sentito testimoni per capire se siano state rispettate le prescrizioni a tutela dei lavoratori.

