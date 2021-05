Ortigia, ai domiciliari per 5 furti evade la notte dopo la cattura: arrestato

Un uomo siracusano di venticinque anni, Ugo Luca Pugliara, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dai carabinieri di Ortigia in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Siracusa.

L'uomo avrebbe effettuato ben cinque furti nel giro di pochi giorni ai danni di diversi esercizi commerciali del centro storico di Ortigia. Fra i più significativi, il furto ad un distributore automatico di tabacchi che si trova in Largo XXV luglio. In quell'occasione Pugliara, armato di una leva in ferro, tentò di forzare l’ingresso della tabaccheria e successivamente di danneggiare il distributore automatico presente all’ingresso, non riuscendo tuttavia a rubare nulla. Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno mostrato come l'uomo si sia accanito con violenza contro l'apparecchio.

In altre occasioni, Pugliara si è dedicato a vari furti in negozi di generi alimentati, ha rubato capi d'abbigliamento del valore di 550 euro e una bicicletta elettrica da 1.000 euro. Durante un'incursione notturna ha anche sottratto l’incasso presente nel registratore di cassa di un minimarket nel quale si era introdotto dopo averne scassinato la porta di ingresso.

I Carabinieri lo hanno rintracciato nei pressi della sua abitazione e sottoposto ai domiciliari a seguito del provvedimento restrittivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Siracusa. La notte successiva alla sua cattura, però, è stato nuovamente arrestato per evasione ed accompagnato nuovamente ai domiciliari.

