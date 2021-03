Tunisino sorpreso con documenti falsi, arrestato a Pachino

Un tunisino di 44anni, Rafik Taleb, è stato arrestato a Pachino dai carabinieri per possesso di documenti falsi. L’uomo, sottoposto a controllo, ha esibito ai Carabinieri una carta d’identità italiana palesemente contraffatta, fra l’altro non conforme al modello previsto, e riportante falsamente la cittadinanza italiana del tunisino nonché la validità per l’espatrio. Accertata la falsità del documento, lo hanno tratto in arresto per il reato di possesso di documenti falsi.

Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per risalire al produttore del falso documento e prevenire così eventuali simili episodi.

© Riproduzione riservata