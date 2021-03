Bar aperto con 19 clienti all'interno in zona arancione: sanzioni a Siracusa

Diciannove persone sono state sorprese all’interno di un bar, a Siracusa, intente a consumare bevande ed a giocare a calcio balilla, in violazione delle regole previste dalla “zona arancione” che non consentono la consumazione dentro ma il solo asporto di bevande e cibi. A scoprilo gli agenti delle Volanti che hanno sanzionato gli avventori e i titolari dell’esercizio commerciale.

Inoltre, i poliziotti hanno denunciato un cittadino polacco, di 36 anni, sorpreso a bordo di un’autovettura, in via Algeri, in possesso di un coltello a serramanico. Quest’ultimo, insieme ad un altro passeggero, sono stati sanzionati per violazione della normativa anti covid.

Infine, gli agenti delle Volanti hanno denunciato due uomini per aver violato la misura limitativa della libertà personale cui sono sottoposti ed hanno segnalato, all’autorità amministrativa competente, due giovani trovati in possesso rispettivamente di una modica quantità di hashish e cocaina.

In totale, sono state controllate 125 persone, 45 veicoli e i poliziotti hanno elevato 22 sanzioni amministrative per violazione delle norme anti Covid. In via santi Amato, nota piazza di spaccio, i poliziotti hanno trovato e sequestrato 14 bustine di marijuana.

