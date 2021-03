Siracusa, sorpreso in auto con hashish: arrestato

Un 28enne incensurato, C.C., è stato arrestato dai carabinieri di Siracusa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno notato un'auto condotta dal soggetto procedere a forte velocità lungo Viale Tica. Dopo averla fermata, è stato sottoposto a controllo e l’atteggiamento nervoso del guidatore ha insospettito i carabinieri che hanno deciso a quel punto di procedere ad una perquisizione personale e veicolare. Nello zainetto, sul sedile anteriore, i militari hanno trovato un panetto di hashish del peso di 100 grammi circa e la somma contante di 2.300 euro circa, mentre nel vano portaoggetti è stato trovato un bilancino di precisione.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dell’uomo, nella quale sono stati trovati ulteriori 10 grammi di hashish già suddivisi in dosi e ben 80 grammi di marijuana anch’essa confezionata in bustine, oltre a diverso materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente. La droga, il materiale ed il denaro, presunto provento di attività illecita, sono stati sequestrati. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

