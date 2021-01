Nuovo ospedale di Siracusa, entro il 7 marzo la scelta del progetto vincente

Si è conclusa la fase di ammissione delle 15 proposte tecniche per la progettazione del nuovo ospedale di Siracusa, presentate dai partecipanti al concorso di idee, avviato dall’Asp di Siracusa un anno fa. Lo ha reso noto il commissario straordinario per la Progettazione e realizzazione dell’ospedale di Siracusa, il prefetto Giusi Scaduto.

La Commissione giudicatrice è al lavoro per selezionare le migliori proposte ideative e formulare la graduatoria di merito entro il 7 marzo. Al vincitore del concorso saranno affidati i servizi di ingegneria dell’opera. Entro 75 giorni dall’aggiudicazione, l’operatore economico dovrà presentare il progetto preliminare e, nel prosieguo il progetto definitivo entro 120 giorni dall’approvazione del preliminare; il progetto esecutivo entro 60 giorni dall’approvazione del definitivo.

"Nell’ottica della massima prevenzione di possibili fenomeni corruttivi o di tentativi di infiltrazione della criminalità mafiosa, si procederà ad elaborare un protocollo di legalità - ha spiegato il prefetto Scaduto -. Sono in fase avanzata le intese con i ministeri della Salute e dell’Economia per la stipula dell’accordo di programma relativo alla totale copertura finanziaria dell’intervento, già inserito dalla Regione Siciliana nella programmazione dell’edilizia ospedaliera (legge 67/88) per un costo stimato di 200 milioni di euro".

