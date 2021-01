Giallo a Noto, in provincia di Siracusa. Questa mattina alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro un'abitazione in via Vespucci.

Alcuni testimoni, sentiti gli spari, hanno avvisato le forze dell'ordine. Recuperati i bossoli che sono stati subito inviati in laboratorio. Oltre ai testimoni, sono già stati sentiti dagli investigatori i proprietari della casa verso la quale è stata rivolta l'intimidazione.

