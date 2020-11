Floridia, controlli sul territorio: 4 denunce e multe per oltre 3mila euro

Serrati controlli a Floridia da parte dei carabinieri della Compagnia di Siracusa. In totale sono state elevate multe per 3mila euro.

Diverse persone sono state segnalate come assuntori perché trovate in possesso di marijuana e hashish per uso personale. Quattro siracusani sono stati inoltre denunciati.

Il primo per evasione perch^, sottoposto agli arresti domiciliari, durante un controllo dei militari non è stato trovato nella sua abitazione.

Altri due per furto. Tramite un allaccio abusivo alla rete idrica pubblica prelevavano acqua per le proprie abitazioni- Un quarto siracusano è stato denunciato per porto abusivo di armi da taglio, in quanto durante un’ispezione veicolare è stato trovato in possesso di un coltello vietato con lama superiore ai 25 cm.

© Riproduzione riservata