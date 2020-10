Uomo travolto e ucciso tra un treno nel Siracusano, indagini in corso

Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno sulla tratta ferroviaria che collega Noto ed Avola. Secondo una prima ricostruzione, la vittima questa mattina stava correndo in prossimità dei binari ma per cause da accertare è stato investito dal convoglio.

Per lui, nonostanete i soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Sul caso, sono in corso le indagini degli agenti della Polizia ferroviaria che hanno già compiuto i rilievi per ricostruire gli ultimi istanti prima della tragedia.

