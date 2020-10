Scontro auto-scooter tra Augusta e Melilli, nell'incidente muore un 46enne

Un motociclista è morto in un incidente sulla strada statale 114 Orientale Sicula, in direzione Messina. L'uomo è morto nello scontro tra il suo scooter Piaggio Beverly e un'auto tra Augusta e Melilli. La vittima è Sebastiano Di Pietro, 46enne.

La strada è rimasta chiusa e il traffico deviato. Sul posto è giunto il personale del 118, di Anas e delle Forze dell’Ordine per ripristinare la circolazione il prima possibile e in piena sicurezza per gli utenti.

