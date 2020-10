Siracusa, anziano morto in incidente stradale: la procura apre un'inchiesta

Un anziano di 70 anni, originario di Palazzolo Acreide è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Siracusa-Catania. Secondo una prima ricostruzione, il pensionato, Salvatore Valvo, che era a bordo di una Citroen, per cause da accertare, si è scontrato con un’altra macchina, una Bmw. Si è compreso subito che le condizioni del pensionato erano disperate, per cui è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania ma i tentativi dei medici di tenerlo aggrappato alla vita sono risultati vani.

La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Quello in cui è rimasto coinvolto l’anziano è il terzo incidente sulla Siracusa-Catania nella giornata di oggi. Nel primo, che si è registrato nella tarda mattinata, si sono scontrate 4 auto e i conducenti hanno riportato solo lievi ferite così come i due autisti scontratisi all’altezza dello svincolo di Melilli.

