A "Chi l'ha visto?" il caso di Alessandro e Luigi, i badanti di Caserta scomparsi a Siracusa

Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto avevano lasciato la provincia di Caserta per andare a lavorare a Siracusa in una villa di contrada Tivoli come badanti del padre di Giampiero Riccioli, 47 anni. I due, per, il 12 maggio del 2014 sparirono in circostanze misteriose. I due badanti sono rispettivamente di San Marcellino e San Marco Evangelista.

La procura indaga per duplice omicidio ma i loro corpi non si trovano e per la seconda volta viene chiesta l’archiviazione del caso. Le loro famiglie però non si rassegnano e vogliono sapere cosa è successo ai ragazzi in quella villa alle porte di Siracusa.

Di questo caso si occuperà mercoledì 22 luglio alle 21.20 «Chi l’ha visto?», il programma condotto da Federica Sciarelli. Si cercherà di capire che fine abbiano fatto i due, andati in Sicilia per fare i badanti ad un anziano.

