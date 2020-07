Agguato a colpi pistola in strada a Francofonte, 40enne ferito da tre proiettili

Un uomo di 40 anni è stato vittima di un agguato a colpi di pistola nella tarda serata di ieri. È avvenuto mentre la vittima si trovava in piazza Marconi, a Francofonte, nel Siracusano.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del Comando provinciale di Siracusa, sono tre i proiettili che hanno centrato la vittima: uno di striscio alla testa e al braccio sinistro mentre un colpo ha centrato il torace, ma il proiettile è entrato e uscito non centrando nessun organo vitale. Sembra che l'aggressore abbia utilizzato una pistola di piccolo calibro.

Il ferito è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno avviato le indagini per rintracciare l’autore dell’agguato e le ragioni di questa aggressione.

Nella zona della sparatoria ci sono telecamere di sicurezza. Gli investigatori stanno analizzando i filmati alla ricerca di elementi utili. Le indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, sono concentrate sulla rete di conoscenze della vittima.

I carabinieri sono arrivati in ospedale dove hanno constatato le condizioni dell'uomo che dovrà ancora essere sottoposto ad interrogatorio dal pm Enea Parodi. Potrà essere lui a fornire qualche elemento utile ai carabinieri. L'uomo è conosciuto dalle forze dell'ordine per via dei suoi precedenti penali, ma sembra che l'agguato possa rientrare nell'ambito di una vendetta personale o nella piccola criminalità e non in una guerra tra clan mafiosi.

