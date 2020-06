Appartamento trasformato in laboratorio di droga, un arresto a Siracusa

Aveva trasformato l'appartamento in una industria per la produzione di droga adibendo ogni stanza ad una particolare attività. Si andava dalla coltivazione all'essiccazione al confezionamento. I carabinieri hanno scoperto la piantagione di cannabis, con laboratorio per la produzione di marijuana, all’interno di una casa nella zona nord di Siracusa.

Il blitz degli agenti della squadra mobile della Questura di Siracusa ha portato all’arresto di un 52enne siracusano. Il valore della droga sequestrata si aggira intorno a 50 mila euro.

