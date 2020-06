Incidente sulla Siracusa-Catania, coinvolti più veicoli

Incidente sulla Siracusa – Catania in direzione Siracusa, all'interno della Galleria “San Fratello” al chilometro 23,100 in località Melilli in provincia di Siracusa.

È stata provvisoriamente chiusa al transito la corsia di sorpasso dell’Autostrada A01.

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto più veicoli. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e la Polizia stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

