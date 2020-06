Incidente mortale questa notte, intorno alle 2, tra Fontane Bianche e Avola. La vittima è un ragazzo di 22 anni, di Avola, che, dopo aver perso il controllo della sua moto, è finito sull'asfalto.

L’impatto non gli ha dato scampo, nonostante i tentativi dei soccorritori di tenerlo in vita. L’ipotesi è che abbia perso il controllo del mezzo per un errore o un malore, ma sono al lavoro gli agenti della Polizia municipale di Siracusa.

© Riproduzione riservata