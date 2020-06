Cedeva droga ad un detenuto, obbligo di dimora per l'avvocato di Siracusa

Obbligo di dimora per l'avvocato di Siracusa accusato di aver ceduto della droga ad un detenuto suo cliente che era andato a trovare in carcere.

Il Tribunale del riesame di Catania ha riformato la decisione del gip del Tribunale di Siracusa che aveva posto agli arresti domiciliari l’avv. Sebastiano Troia. I giudici hanno disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora, che nel frattempo era stata già disposta dal gip dopo l'interrogatorio di garanzia.

Le motivazioni tribunale riesame saranno depositate tra 45 giorni. L’avv. Puccio Forestiere presenterà un'altra istanza al gip fiducioso che il suo cliente, che già con permessi speciali si reca in Tribunale a Siracusa per svolgere la sua attività professionale, sarà posto in libertà.

