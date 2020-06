Bomba danneggia una macelleria a Siracusa, si indaga sul racket del pizzo

Esplode una macelleria a Siracusa. Un ordigno artigianale è scoppiato questa notte nella zona di viale Santa Panagia, nella zona nord della città. L'esplosione è avvenuta intorno alle 3 vicino all'ingresso della macelleria che è rimasto danneggiato.

L’allarme è stato dato dai residenti delle palazzine vicine, svegliati dal rumore. Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia, che non escludono un avvertimento al commerciante da parte del racket del pizzo.

Si tratta dell'ultimo caso di intimidazioni a Siracusa. Domenica scorsa un incendio aveva divorato un mini market in via Gioberti, nel quartiere della Borgata, dove è stato rinvenuto nelle ore successive un pacco bomba, sistemato sul marciapiede.

Altri due ordigni, per fortuna, non inesplosi erano stati rinvenuti nelle settimane scorse: uno in via Novelli, l’altro in via Filisto.

© Riproduzione riservata